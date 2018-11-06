Тим Бернерс-Ли заявил, что разочарован нынешним состоянием Глобальной сети

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский ученый Тим Бернерс-Ли, которого принято называть создателем сети Интернет, рассказал в интервью Reuters, что утратил первоначальный оптимизм в отношении Всемирной паутины.

Тим Бернерс-Ли отметил, что разочарован нынешним состоянием Глобальной сети, особенно после недавних скандалов, связанных со злоупотреблением персональными данными, а также из-за использования соцсетей для распространения ненависти.

Сеть все больше контролируется ИТ-гигантами. По словам ученого, крупные технологические компании из Силиконовой долины, такие как Facebook и Google, стали настолько доминирующими, что их, возможно, придется разрушить.

Цифровая революция с 1990-х годов породила несколько технологических компаний в США, которые теперь обладают совокупной финансовой и культурной властью больше, чем многие государства. Apple, Microsoft, Amazon, Google и Facebook имеют общую рыночную капитализацию в размере $3,7 трлн.

Тим Бернерс-Ли считает, что социальные медиа используются для пропаганды ненависти: "Если вы поместите немного любви в Twitter, ничего не произойдет, но если вы опубликуете каплю ненависти, то вы увидите, как быстро она распространится и новость поднимется в топ".

Профессор Массачусетского технологического института и Оксфордского университета Тим Бернерс-Ли в 1989 году изобрел протоколы, по которым до сих пор работает Глобальная сеть.-0-