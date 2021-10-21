Трамп заявил о запуске собственной социальной сети Truth Social

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что запускает собственную социальную сеть под названием Truth Social, что можно перевести как "социальная правда" или "соцсеть правды", сообщает ВВС.

Социальная сеть будет принадлежать компании Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG).

Бывший президент США, аккаунты которого в ведущих соцсетях были закрыты, утверждает, что таким образом он борется с тиранией крупнейших технологических компаний. Их он обвиняет в цензуре. "Мы живем в мире, где "Талибан" широко представлен в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать", - заявил Дональд Трамп.

Предполагается, что Truth Social начнет работать уже в ноябре, однако на первых этапах зарегистрироваться в ней можно будет только по приглашению. В начале 2022 года соцсеть должна заработать полноценно.

TMTG также заявила о намерении запустить платный сервис по стримингу видео.-0-