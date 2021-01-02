Цена биткойна снова обновила исторический максимум

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 6,02% - до $31,284 тыс., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

Ранее 2 января стоимость биткойна уже обновляла исторический максимум. Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена.-0-