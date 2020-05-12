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12 мая 2020, 15:26

Twitter начал помечать посты с фейками о коронавирусе

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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Twitter начала помечать фейковую информацию о коронавирусе, распространяемую по ее каналам. Ложные посты о пандемии и теориях заговора теперь будут снабжены пометками "вводящие в заблуждение" и "спорные", сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на менеджеров Twitter.

Менеджеры Twitter Йоэл Рот и Ник Пиклз отметили, что для идентификации сомнительного и предположительно вредного контента Twitter сотрудничает с надежными партнерами, не конкретизировав, однако, с какими именно. По словам специалистов, одновременно ведется разработка инструментов для продвижения достоверной информации.

Все сетевые ресурсы на фоне пандемии коронавируса сталкиваются с проблемой распространения многочисленных слухов, фейков и теорий заговора. Операторы ресурсов соперничают друг с другом, пытаясь сдержать наплыв дезинформации. Так, Twitter на минувшей неделе удалил целый ряд спорных постов, в частности, о наличии связи между пандемией и технологией 5G.-0-

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