Ученые НАН Беларуси удостоены премии "Звезды Содружества" за разработки в области космоса

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Национальной академии наук Беларуси удостоены межгосударственной премии "Звезды Содружества" за разработки в области космоса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В составе белорусского научного коллектива - генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Александр Тузиков, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Сергей Золотой, заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий Объединенного института проблем информатики НАН Сергей Кореняко. "Ученые удостоены премии за большой вклад в разработку и успешную реализацию белорусско-российских программ в космической сфере, создание научно-технического задела для развития космической отрасли Беларуси, расширение и укрепление сотрудничества между государствами - участниками СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - рассказали в пресс-службе.

В течение последних 20 лет ОИПИ НАН Беларуси и УП "Геоинформационные системы" совместно с российскими коллегами успешно реализовали программы Союзного государства "Космос-БР", "Космос-СГ", "Космос-НТ", "Стандартизация-СГ", "Мониторинг-СГ" и выполняют в настоящее время союзную программу "Интеграция-СГ". Результаты этих программ направлены на расширение общего научно-технологического и информационного пространства двух стран, интеграцию их наземных и орбитальных космических средств, а также интеллектуальных и производственных ресурсов в проведении исследования и использования космического пространства в мирных целях.

"Созданная во время выполнения программ научно-техническая продукция, полученный научный и производственный опыт реализации сложных проектов в космической сфере легли в основу создания Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, включающей орбитальный сегмент и наземную инфраструктуру, позволили широко использовать в народном хозяйстве Беларуси результаты и технологии мониторинга Земли из космоса", - подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, полученные результаты дали мощный импульс развитию новых высоких технологий, в том числе в приборостроении, материаловедении, IT.

Полученный опыт и научно-технические заделы позволили УП "Геоинформационные системы" приступить к реализации межгосударственной программы ЕАЭС "Интегрированная система государств - членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли". Налажено сотрудничество с профильными организациями государств - участников ЕАЭС.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" ежегодно присуждается представителям государств СНГ за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран - участниц, так и Содружества в целом.-0-