Ученые НАН Беларуси удостоены премии "Звезды Содружества" за разработки в области космоса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 13 мая 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:10 Финал футбольной Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту Спорт
15:58 Работники строительного предприятия в Борисове похитили почти Br300 тыс. бюджетных средств Происшествия
15:51 В Дубровно возбудили уголовное дело за насилие к прокурору Происшествия
15:49 Жителя Краснопольского района приговорили к 16 годам колонии за угрозу сжечь сотрудника ГАИ Происшествия
15:40 Около 300 студенческих семей зарегистрировано в Беларуси, их число сокращается Общество
15:37 Ученые НАН Беларуси удостоены премии "Звезды Содружества" за разработки в области космоса Технологии
15:25 Минэкономики организовало цикл лекций к 100-летию экономических органов Беларуси Общество
15:16 Рачков принимает участие в международной конференции по мониторингу выборов Общество
15:10 КОММЕНТАРИЙ: Савиных о проблемах развития демократии Политика
14:57 В Лунинце мужчина бросил ребенка с балкона - возбуждено уголовное дело Происшествия
14:55 В Речице пьяный молодой человек ударил милиционера - возбуждено уголовное дело Происшествия
14:54 Легендарный футболист Роберто Карлос стал Глобальным послом "Футбола для дружбы" Спорт
14:49 В Витебске продали здание медицинского музея за более чем Br100 тыс. Регионы
14:44 Под Парижем горит химический завод В мире
14:42 На Минском моторном заводе стартовала вакцинация от COVID-19 Регионы
14:39 Выставка авторских кукол Аллы Алениной открылась в Минске Культура
14:36 ОСВОД призывает родителей не оставлять детей у воды без присмотра Общество
14:27 ФОТОФАКТ: Представители ведущих конфессий Беларуси посетили БГУ Общество
14:19 Симакова: в работе с неблагополучными семьями главное - помочь родителям вернуть детей Общество
14:01 Минчанка выманила у знакомых около $750 тыс. Происшествия
14:00 В Беларуси с начала года утонули 56 человек Происшествия
13:54 Минздрав: по улучшению репродуктивного здоровья белорусов ведется большая работа Общество
13:40 Доллар на торгах 13 мая подорожал, евро и российский рубль - подешевели Экономика
13:38 Региональная академия устойчивого развития создана в МГУ им. А.А.Кулешова Общество
13:32 Сумма на вкладах "Семейный капитал" сопоставима с ежегодными расходами на всю систему госпособий Общество
13:26 Государственными пособиями обеспечен почти каждый четвертый ребенок в Беларуси Общество
13:26 Элла Селицкая переизбрана на пост председателя Белорусской федерации плавания Спорт
13:24 Петровский: блок НАТО хочет изменить баланс стратегических сил в регионе Общество
13:12 В Минске возбуждено уголовное дело в связи с распространением информации о частной жизни прокурора Происшествия
13:02 Двух- и трехдетная семьи становятся новым стандартом белорусского общества - Минтруда Общество
Все новости
Все новости
Технологии
13 мая 2021, 15:37

Ученые НАН Беларуси удостоены премии "Звезды Содружества" за разработки в области космоса

Фото из архива
Фото из архива

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Национальной академии наук Беларуси удостоены межгосударственной премии "Звезды Содружества" за разработки в области космоса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В составе белорусского научного коллектива - генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Александр Тузиков, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Сергей Золотой, заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий Объединенного института проблем информатики НАН Сергей Кореняко. "Ученые удостоены премии за большой вклад в разработку и успешную реализацию белорусско-российских программ в космической сфере, создание научно-технического задела для развития космической отрасли Беларуси, расширение и укрепление сотрудничества между государствами - участниками СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - рассказали в пресс-службе.

В течение последних 20 лет ОИПИ НАН Беларуси и УП "Геоинформационные системы" совместно с российскими коллегами успешно реализовали программы Союзного государства "Космос-БР", "Космос-СГ", "Космос-НТ", "Стандартизация-СГ", "Мониторинг-СГ" и выполняют в настоящее время союзную программу "Интеграция-СГ". Результаты этих программ направлены на расширение общего научно-технологического и информационного пространства двух стран, интеграцию их наземных и орбитальных космических средств, а также интеллектуальных и производственных ресурсов в проведении исследования и использования космического пространства в мирных целях.

"Созданная во время выполнения программ научно-техническая продукция, полученный научный и производственный опыт реализации сложных проектов в космической сфере легли в основу создания Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, включающей орбитальный сегмент и наземную инфраструктуру, позволили широко использовать в народном хозяйстве Беларуси результаты и технологии мониторинга Земли из космоса", - подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, полученные результаты дали мощный импульс развитию новых высоких технологий, в том числе в приборостроении, материаловедении, IT.

Полученный опыт и научно-технические заделы позволили УП "Геоинформационные системы" приступить к реализации межгосударственной программы ЕАЭС "Интегрированная система государств - членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли". Налажено сотрудничество с профильными организациями государств - участников ЕАЭС.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" ежегодно присуждается представителям государств СНГ за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран - участниц, так и Содружества в целом.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
космос Национальная академия наук разработки СНГ ученые
Новости рубрики Технологии
Фото Reuters Илон Маск объявил о приостановке продаж электромобилей Tesla за биткоины
Фото Lukas Rohr CC BY-SA 3.0 В Праге начало действовать Агентство по космической программе ЕС
Фото из архива Победителей конкурса инновационных и стартап-проектов назовут во время ТИБО-2021
Фото ТАСС Робота для работы в открытом космосе создадут в России
Ракета-носитель Falcon 9. Фото USA TODAY NETWORK via Reuters Connect SpaceX вновь запустила ракету-носитель со спутниками Starlink
Илон Маск. Фото AFP Илон Маск в 2020 году заработал рекордные $11 млрд на посту гендиректора Tesla
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Конституционной комиссии Беларуси Лукашенко: мы делаем Конституцию будущего нашего государства
Лукашенко: только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее
Более 16 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"
Пиневич о прогнозах по COVID-19: такого подъема, как осенью, больше не будет
Топ-новости
Лукашенко принял верительные грамоты послов 6 стран
Новый посол России в Беларуси рассказал об акцентах в своей работе
Сивец принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам
За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694
ФОТОФАКТ: Представители ведущих конфессий Беларуси посетили БГУ
ОСВОД призывает родителей не оставлять детей у воды без присмотра
Ученые НАН Беларуси удостоены премии "Звезды Содружества" за разработки в области космоса
Минздрав: по улучшению репродуктивного здоровья белорусов ведется большая работа
Петровский: блок НАТО хочет изменить баланс стратегических сил в регионе
Дзермант: сейчас самое время собрать факты о геноциде во время ВОВ и предъявить их Западу
Республиканская туристическая выставка в формате open air пройдет в Браславском районе
Беларусь в I квартале увеличила экспорт товаров и услуг на 19,5% до $10,3 млрд
Белоруски заняли 4-е место на ЧЕ по артистическому плаванию
Пресс-конференция об организации отдыха и оздоровления детей пройдет в БЕЛТА 14 мая
Китайско-белорусский молодежный конкурс инновационных проектов пройдет в Минске 20-21 мая
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.