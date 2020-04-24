Ученые создали первую полную карту Луны

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые NASA, Геологической службы США (USGS) и Лунного и планетарного института (LPI) составили первую подробную геологическую карту Луны. Она охватывает всю поверхность спутника, сообщает МИР24.

Карта создана в масштабе 1:5 000 000, что является рекордным уровнем детализации. Авторы использовали информацию, собранную членами миссии "Аполлон", а также более поздние спутниковые снимки. Специальная компьютерная программа помогла соединить их в одно целое. При этом ученые не только скомпилировали старые и новые объемы данных, но и стандартизировали названия горных пород, их описание и возраст - эти детали ранее варьировались от карты к карте. Кроме того, авторы указали расположение лунных кратеров, гребней, трещин, разломов и прочих неровностей на поверхности. В будущем они планируют создать еще более детальный лунный глобус.

"Наша команда приложила огромные усилия, чтобы завершить эту новую карту и сделать ее цельной. Раньше большинство карт охватывали лишь локальные участки Луны", - отметил директор астрогеологии USGS Джастин Хагерти.

Ученые считают, что благодаря карте NASA сможет выбрать места для высадки людей для будущих лунных пилотируемых программ, а международное научное сообщество сможет использовать карту для изучения геологии Луны и обучения студентов, сообщает портал nplus1.ru. Исследования естественного спутника Земли могут дать информацию о процессах эволюции Земли и Луны, которую можно применять как при изучении землеподобных экзопланет, так и для поиска и разработки ценных минеральных ресурсов на Луне и создания обитаемой базы или астрономической обсерватории.-0-