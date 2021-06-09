В Австралии испытали электрический джетпак (Видео)

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа инженеров из Австралии провела первый полет альтернативы реактивному ранцу. Об этом сообщает издание New Atlas.

Специалисты создали летательный аппарат Copterpack схожий по конструкции с реактивным ранцем Martin из Новой Зеландии. Двухвинтовой электрический джетпак выполнил первый полет, а испытание записали на видео.

Пилот вышел на пляж и сначала взлетел на месте, а после выполнил несколько маневров. После этого он совершил мягкое приземление. Летательный аппарат Copterpack показал себя наилучшим образом. Инженеры намерены улучшить свой проект, ведь такая конструкция все же имеет еще некоторые недочеты. -0-