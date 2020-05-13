В Байнете нашлись редкие домены из двух и трех символов

Хостинг-провайдер HostFly.by составил список свободных для регистрации редких доменных имен. В него вошли названия, в которых всего два и три символа - буквы и цифры. Подобные домены считаются редкими, и по оценке специалистов их рыночная стоимость в будущем может значительно вырасти.

Короткие доменные имена - действительно большая редкость. Начиная с 2010 года в Байнете не осталось свободных имен, состоящих

полностью из двух букв, а домены из двух цифр закончились приблизительно 8 лет назад.

Тем не менее, в доменной зоне есть двухсимвольные домены, которые по-прежнему вызывают интерес: любые 2 символа в домене - всегда редкость.

В списке свободных доменов можно найти:

g7.by

6d.by

9m.by

k0.by

5p.by

k9.by

4v.by

5f.by

e0.by

6v.by

Полный список двухсимвольных имен из 163 доменов, можно получить бесплатно, если зарегистрироваться на сайте hostfly.by, а затем написать запрос на почту support@hostfly.by в произвольной форме с темой письма “Список доменов .BY”.

Статистика по количеству ежегодных регистраций новых двухциферных доменов в зоне .by начиная с 2002 года.

Статистика по количеству ежегодных регистраций новых двухбуквенных доменов в зоне .by начиная с 2002 года.

В 2020 году в белорусском секторе интернета осталось не так много имен, состоящих из двух символов, трех букв или трех цифр. К слову, первый трехбуквенный домен в республике был зарегистрирован в 2000 году и до сих пор принадлежит ГНУ "Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси".

Специалисты HostFly.by подсчитали, что всего в Байнете двухбуквенных доменов - 676, имен из двух цифр - 100, а двухсимвольных (буквы + цифры) - 520. Трехбуквенных названий - 17 576, три цифры в названии могут быть у 1 000 сайтов, а доменов из трех символов (буквы + цифры) - 28 080.

По статистике, чаще всего в Байнете регистрируют домены, состоящие из трех цифр. Такие имена стали очень популярными после появления в Беларуси коротких номеров различных служб и сервисов. С тех пор количество регистраций таких доменов, по словам специалистов, растет, хотя их список сильно ограничен возможными вариантами. Среди доступных названий из трех цифр не найти, например, круглых значений и сочетания трех цифр, которые упоминаются в популярных произведениях (например, 007 или 666). Заняты и многие названия, которые можно ассоциировать со здоровьем, обслуживанием транспорта (например, число 100 ассоциируется с СТО), продажей электрики и другими сферами бизнеса.

Статистика по количеству ежегодных регистраций новых трехбуквенных доменов в зоне .by начиная с 2002 года.

Статистика по количеству ежегодных регистраций новых трехциферных доменов в зоне .by начиная с 2002 года.

"Как правило, короткие домены в Беларуси регистрируются по принципу совпадения аббревиатур или названий брендов. Однако мы внимательно изучили список свободных имен из нескольких букв, символов или цифр и обнаружили интересные варианты, которые до сих пор почему-то остаются невостребованными. Можно предположить, что далеко не все авторы интернет-ресурсов знают о доступности таких доменов. Мы составили полноценный список свободных имен и предлагаем воспользоваться им для регистрации доменов", - сказал руководитель HostFly.by Александр Хмыль.

В доменной зоне есть трехбуквенные и трехциферные домены, которые по-прежнему вызывают интерес. Любые 3 буквы или цифры в домене - тоже достаточно редкое явление, так как получается короткий домен.

Например, среди свободных для регистрации доменов специалисты нашли:

aac.by

aan.by

amx.by

dew.by

fee.by

hod.by

lug.by

tie.by

ufa.by

zyk.by

Полный список трехбуквенных и трехциферных актуальных доменов можно также получить бесплатно после регистрации на сайте hostfly.by и запроса на почту с темой письма “Список доменов.BY".

По словам специалистов, регистрация необходима, чтобы список получили люди, действительно заинтересованные в регистрации собственных интернет-проектов.

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