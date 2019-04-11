v-banking вместо кассира: velcom | A1 предоставит возможность рассчитываться за топливо через мобильное приложение

Оплатить бензин, не выходя из машины, смогут пользователи приложения v-banking на заправках сети "Белоруснефть". Новый функционал станет доступен уже в мае текущего года.

Протестировать новинку предложил всем посетителям своего стенда на выставке "ТИБО-2019" провайдер телекоммуникационных, ИКТ и контент-услуг velcom | A1. А уже совсем скоро пользователям приложения v-banking станет доступен новый раздел – "АЗС "Белоруснефть", – внутри которого и будет реализована возможность оплачивать топливо, не отходя от собственного автомобиля.

Запустив приложение и войдя в соответствующий раздел, водитель получит информацию о том, где находится ближайшая заправка с поддержкой оплаты топлива через v-banking. После того, как пользователь оказывается на заправке, ему остается только запустить приложение v-banking и подтвердить в нем номер колонки, возле которой находится его автомобиль. Тип топлива будет определен автоматически в соответствии с тем, какой пистолет снял водитель. В приложении v-banking отобразится информация о стоимости выбранного топлива и предложение ввести требуемое количество литров либо сумму, на которую следует заправить машину. После ввода всех данных система просчитает окончательную стоимость топлива – с учетом бонусов по карте лояльности, если таковая имеется (о чем не преминет спросить приложение при первом входе в раздел "АЗС "Белоруснефть""). После того, как сумма выставлена, останется только выбрать в приложении способ оплаты и подтвердить платеж. Обращаться к кассиру для того, чтобы заправка началась, не нужно: процесс полностью автоматизирован.

Оплатить залитое в бак топливо пользователь v-banking сможет с любой из своих карт, привязанных к аккаунту в приложении. А если на этих картах нет денег, абоненты velcom | A1 могут воспользоваться денежным лимитом до 100 рублей в рамках услуги "v-кошелек".

На начальном этапе возможность воспользоваться новой услугой будет реализована более чем на 150 АЗС "Белоруснефть" по всей Беларуси из 571 доступной. Однако уже в ближайшей перспективе количество станций, поддерживающих данную технологию, будет расширено.

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