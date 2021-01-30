В Беларуси разработали персональный рециркулятор для обеззараживания воздуха

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработали персональный бактерицидный светодиодный рециркулятор воздуха с ультрафиолетовым каналом обеззараживания, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Юрий Трофимов.

Рециркулятор лишен недостатков традиционных масок и позволяет обеззараживать вдыхаемый человеком воздух в режиме реального времени с высокой эффективностью - до 99,9%. "В мире из-за пандемии количество масок, которые подлежат утилизации, достигает миллионов штук. Планета загрязняется, и нужно предпринимать активные меры. Наш рециркулятор впоследствии будет сделан в миниатюрном исполнении - это будет маска с небольшим модулем. Он позволит решить проблему", - сказал Юрий Трофимов. По его словам, это устройство эффективно как от бактерий, так и от вирусов, в том числе COVID-19.

Еще одно предложение белорусских ученых касается обработки поручней эскалаторов в метро и торговых центрах. Как отметил директор центра, светодиодные технологии позволяют эффективно обеззараживать такие поверхности и предотвращать распространение инфекции.-0-