В Беларуси установлен рекорд скорости в тестовой зоне 5G SA: 1,472 Гбит/сек

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 мая 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:24 ФОТОФАКТ: Саперы на Брестском полигоне взорвали 8 т тротила Регионы
16:19 БФЛА проведет благотворительный онлайн-пробег "Спасибо врачам" Общество
16:14 Могилевчанина задержали за мошенничество в сфере автобизнеса Происшествия
16:02 В Гомельской области сотрудники наркоконтроля изъяли 0,5 кг марихуаны Происшествия
15:54 В Минске мужчина после проигрыша разбил игровой автомат Происшествия
15:49 Анфимов об агрообъединениях Витебской области: скачка в их работе сразу не будет Регионы
15:29 Почти 15 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили территориальные центры Общество
15:24 Первая в мире плавучая АЭС введена в эксплуатацию на Чукотке В мире
15:19 Чехия вводит ограничения для белорусских перевозчиков с 25 мая Экономика
15:17 A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату Общество
15:10 Онлайн-ярмарку инновационных разработок в сфере строительства проведут 10 июня Общество
15:10 Минобразования: у выпускников есть большой выбор получения первой специальности Общество
15:02 ФОТОФАКТ: Белорусские спортсмены тренируются в "Раубичах" Спорт
15:01 В Беларуси готовят новые издания Красной и Черной книг Общество
14:59 Депутатскому корпусу нужно активно подключаться к теме профилактики бытовых правонарушений - Рачков Общество
14:58 В Беларуси установлен рекорд скорости в тестовой зоне 5G SA: 1,472 Гбит/сек Технологии
14:54 ФОТОФАКТ: Коконы тутового шелкопряда собирают в Китае Калейдоскоп
14:45 Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП Регионы
14:43 СК раскрыл подробности ДТП с шестью погибшими на трассе М1 Происшествия
14:37 Выставка "Белагро-2020" переносится на 1-5 сентября Экономика
14:34 Новая поликлиника в Могилеве будет обслуживать 37 тыс. человек Регионы
14:30 В Могилеве пропал 62-летний мужчина Происшествия
14:28 Два бассейна планируют открыть после реконструкции в Гомеле этим летом Регионы
14:20 Батальон химзащиты начал дезинфекцию на БЕЛАЗе Общество
14:10 Минобразования: уровень зарплаты и социальных выплат педагогам на постоянном контроле Общество
14:01 На борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человек В мире
13:55 Карпенко: каждый учитель персонально отвечает за аттестацию школьников Общество
13:25 В Сморгони легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка Происшествия
13:24 Доллар и евро на торгах 22 мая подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:23 Пассажирский самолет разбился в Пакистане В мире
Все новости
Все новости
Технологии
22 мая 2020, 14:58

В Беларуси установлен рекорд скорости в тестовой зоне 5G SA: 1,472 Гбит/сек

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС запустил в тестовом режиме автономную сеть 5G SA (standalone). Она уникальна тем, что не зависит от 4G и других более ранних технологий. Во время тестов специалистам удалось разогнать скорости до рекордных в своей тестовой зоне - 1,472 Гбит/сек.

МТС одним из первых в мире начал тестировать автономную 5G-сеть. Первые пилотные запуски до этого, в основном, приходились на 5G NSA (Non-standalone) - переходный вариант от 4G к 5G, который привязан к LTE-сети. В отличие от него, нынешняя сеть абсолютно не зависит от других технологий - 3G/4G.

Передовая сеть построена специалистами МТС на собственной инфраструктуре с использованием оборудования Huawei. Передача информации между абонентами и управление базовой станцией осуществляется только в сети пятого поколения. Пилотная зона развернута в двух диапазонах - 1800 МГц и 3500 МГц в комплексе "Минск-арена".

Специалисты показали возможности пилотной сети 5G в режиме реального времени. Скорость во время тестирования БС в диапазоне 3500 МГц достигла 1,472 Гбит/сек. Чтобы скачать фильм "весом" 60 ГБ, понадобилось 7 минут.

"Созданная тестовая зона 5G SA стала одной из первых в мире. Основным отличием сети от реализованных тестовых и коммерческих запусков 5G NSA является возможность передачи данных без привязки к 4G. В январе этого года в рамках опытной эксплуатации мы запустили пилотные зоны стандарта 5G NSA в Минске, сеть 5G SA - это следующий шаг в тестировании технологии. Мы приветствуем решение регулятора по тестовым зонам и ждем дальнейшего решения о порядке развертывания сети 5G в стране", - отметил руководитель технического департамента компании МТС Алексей Тяжких.

"Технология 5G позволяет не только быстро скачивать "тяжелый" контент в разрешении 4K (в будущем - 8K), но и активно использовать возможности дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), присутствовать онлайн на концертах и спортивных мероприятиях, не выходя из дома. Кроме того, мы видим потенциал такой сети в качестве домашнего интернета, ведь ее пропускная способность превосходит существующие характеристики проводного интернета", - подчеркнул руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

Тестовая 5G-сеть может создать основу для последующего коммерческого запуска в Беларуси.

В перспективе внедрение технологии 5G ускорит переход к цифровому миру, массовому использованию IoT-устройств в энергетике, здравоохранении, промышленности и ЖКХ, управлении роботизированными устройствами, беспилотным транспортом.

Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
интернет информационные технологии компании
Новости рубрики Технологии
Фото из архива Онлайн-платформу поддержки бизнеса создают IT-компании и центр развития в Мстиславле
Иллюстрация БРСМ Названы победители "Интернет-премии БРСМ - 2020"
Штаб-квартира Microsoft. Фото EPA Microsoft создала для компании Илона Маска один из самых мощных суперкомпьютеров в мире
Huawei: только вперед и никогда не сдаваться!
Фото SpaceX SpaceX снова отложила запуск 60 спутников системы Starlink
Фото SpaceX Компания SpaceX перенесла запуск очередных 60 спутников системы Starlink
Главное
Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача
В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19
"Как раз принимали пациента!" Медработник из Вилейки выиграла 100 000 рублей прямо в больнице
Топ-новости
Головченко: затраты на ракетостроение уже многократно окупились
Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19
МАРТ уточнил регулирование цен на дезинфицирующие средства и маски
Квартира? Легко! Всего 1% ее стоимости – и вы покупатель престижного жилья в центре Минска!
Почти 15 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили территориальные центры
На борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человек
Минобразования: уровень зарплаты и социальных выплат педагогам на постоянном контроле
Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП
До +19°С будет в Беларуси 23 мая
ФОТОФАКТ: Белорусские спортсмены тренируются в "Раубичах"
A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату
В Беларуси готовят новые издания Красной и Черной книг
Анфимов об агрообъединениях Витебской области: скачка в их работе сразу не будет
Новая поликлиника в Могилеве будет обслуживать 37 тыс. человек
Неделя родной природы стартует в НАН Беларуси
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.