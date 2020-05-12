В Беларуси запустили сервис для волонтеров-водителей в помощь пожилым на фоне COVID-19

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент Парка высоких технологий IT-компания Onde и Белорусский Красный Крест запустили сервис, который поможет волонтерам быстрее доставлять рецепты и продукты пожилым людям, находящимся в особой зоне риска во время эпидемии COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ПВТ.

Сервис разработан на безвозмездной основе на базе приложения Lolo. Приложение работает по принципу онлайн-такси. Зарегистрировавшись в базе волонтеров Белорусского Красного Креста, владелец автомобиля получает доступ к скачиванию сервиса в Google Play или App Store и регистрации в нем в качестве водителя.

Заказы на доставку будут поступать к нему через пассажирскую версию приложения Lolo от других волонтеров или через общую диспетчерскую панель координатора волонтеров.

Onde занимается разработкой для онлайн-заказа такси более девяти лет. На платформе компании работают около 200 компаний в 70 странах.-0-