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Технологии
12 октября 2021, 23:47

В Германии запустят беспилотные электрички

Фото Heise
Фото Heise

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гамбурге в тестовом режиме курсируют четыре автоматизированных поезда городской железной дороги. Они должны войти в полную эксплуатацию в декабре, сообщает немецкий новостной ресурс Heise.

Первый в мире поезд, который без пилота будет курсировать в обычном железнодорожном сообщении, разработали компания Siemens и немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Электричка управляется с помощью цифровых технологий, однако человек все же должен находиться в кабине машиниста и следить за поездкой. Маневрирование, тем не менее, происходит без его участия.-0-

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