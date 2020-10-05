В Гомеле назвали победителей регионального конкурса "Инновации в онлайн-образовании"

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле подвели итоги регионального конкурса "Инновации в онлайн-образовании". Победителей наградили сегодня в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс проводился по инициативе компании "Кидскей" (резидента Гомельского технопарка) при поддержке главного управления образования облисполкома и администрации Гомельского технопарка. Он был нацелен на поиск талантливых педагогов и методистов, которые могут создавать учебные программы онлайн-образования для детей от 5 до 12 лет с использованием новых идей и подходов.

На церемонии награждения начальник главного управления образования Руслан Смирнов подчеркнул, что онлайн-обучение, общение на разных уровнях - это перспективная ниша, которая особую актуальность приобрела с начала пандемии. По его мнению, подобные конкурсы позволяют найти новые формы и общения, и образования.

Всего организаторы получили 46 конкурсных работ. Лучшей из них назвали проект "Веселые игры с Внимайкой, Запоминайкой, Воображулькой и Почемучкой" - диплом и денежную премию вручили директору Давыдовской средней школы Светлогорского района Светлане Маркевич. "Узнав о конкурсе, мы решили попробовать свои силы. Создали небольшую авторскую группу. Выбрали направление - развитие когнитивных способностей. Сделали целый цикл уроков по развитию памяти, мышления, речи. Приятно, что наша работа получила такую высокую оценку", - поделилась она.

Второе место - у учителя начальных классов средней школы №14 Мозыря Людмилы Винокуровой, которая предложила свое видение формирования креативного мышления. Работа "Обучение детей 6-8 лет современной технике быстрого рисунка" учителя изобразительного искусства СШ №1 Ветки Марии Худяковой завоевала третье место.

Директор компании "Кидскей" Анна Аксененко выразила благодарность за творческий подход победителям и участникам конкурса, а также за поддержку инициативы - главному управлению образования облисполкома. "Наша основная цель - создавать интересное дополнительное образование для детей. Мы будем знакомиться со всеми педагогами, которые участвовали в конкурсе, будем искать варианты для того, чтобы на основе присланных работ создавать программы. Ведь разработки достаточно интересные. На первый взгляд они могут показаться сыроватыми, но у нас есть огромный опыт по созданию онлайн-программ, мы знаем, как из материала сделать продукт, который будет развивать детей", - сказала она.-0-