В Гомельском госуниверситете разработали 3D-тур по областной библиотеке

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины разработали 3D-тур по областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина , сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Над созданием виртуального путешествия по библиотеке трудился студент 4-го курса факультета физики и информационных технологий Павел Алексейчик под научным руководством доцента кафедры "Автоматизированные системы обработки информации" Андрея Воруева.

Экскурсия позволяет пользователям, сидя у монитора компьютера, побывать в 13 точках библиотеки - отделах и читальных залах, посетить музей редкой книги, мемориальный зал Андрея Макаенка, заглянуть в арт-кафе учреждения. Сферические панорамные изображения были отсняты и обработаны с помощью высокотехнологичной аппаратуры и актуального программного обеспечения. Также тур включает элементы дополненной реальности и взаимодействия. Разработка адаптирована и под мобильные устройства.

"С просьбой разработать виртуальный тур обратились в ГГУ сотрудники библиотеки. Преподаватели и студенты университета уже имели похожие проекты, и идея нашла поддержку, была успешно реализована. Виртуальную экскурсию по библиотеке отличает широкомасштабность, увеличенное количество перемещений между локациями", - рассказали в вузе.

В данный момент разработка размещена на сайте библиотеки и уже используется читателями. Научно-техническое решение проекта будет презентовано 13 июня на конгрессном мероприятии биржи деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов", на котором в том числе обсудят разработку интерактивного контента для социально значимых объектов.-0-