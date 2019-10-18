В индийском штате в университетах запретили смартфоны

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северном индийском штате Уттар-Прадеш власти ввели запрет на использование смартфонов в колледжах и университетах, сообщает газета Hindustan Times .

"Ограничение позволит обеспечить более подходящую учебную среду для студентов", - приводит газета заявление управления по вопросам высшего образования Уттар-Прадеша. Запрет распространяется как на студентов, так и на преподавателей всех вузов штата.

С 1 июня Йоги Адитьянатх, главный министр штата Уттар-Прадеш, запретил использовать смартфоны на заседаниях местного правительства. Решение было принято после того, как некоторые министры и чиновники отвлекались на чтение сообщений в мессенджерах.-0-