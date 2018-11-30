В Instagram можно будет ограничить доступ к Stories

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 30 ноября в Instagram появилась новая функция. Теперь можно создать список "близких друзей" и ограничить видимость Stories этим списком. Благодаря нововведению пользователи смогут скрыть от посторонних, что у них происходит в жизни. Об этом сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно создать список близких друзей в меню профиля и выбрать его при публикации новых Stories. Если при просмотре чужих историй пользователь заметит зеленый значок, это значит, что его добавили в группу "close friends".

Stories в Instagram - популярный сервис, благодаря которому люди могут выкладывать любые фото и видео, и оставлять их в сети только на 24 ч.-0-