В Японии создали светящуюся при контакте с коронавирусом маску

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские ученые Университета префектуры Киото создала маски, которые светятся при воздействии ультрафиолетового света, если они содержат частицы коронавируса, сообщает японское издание Kyodo News.

Ученые обнаружили, что страусы способны вырабатывать несколько различных видов антител или белков, которые нейтрализуют инородные тела в организме. Команда ввела неактивную и безопасную форму коронавируса самкам страусов. В результате эксперимента они извлекли большое количество антител из отложенных птицами яиц.

На основе полученного материала ученые создали специальный фильтр, обработанный флуоресцентным красителем, и поместили его в маску.

Исследование проводилось в течение 10 дней с инфицированными коронавирусом. Ученые обнаружили, что все маски участников светились под ультрафиолетовым светом, который со временем исчезал, при выздоровлении человека. После этого исследователи увеличили численность группы до 150 человек.

Ученые отмечают, что хотят превратить маску в простой набор для тестирования, который сможет использовать каждый.-0-