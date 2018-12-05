В Казахстане с 2019 года будет отключена сотовая связь на всех незарегистрированных гаджетах

5 декабря, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане с 1 января 2019 года будет отключена сотовая связь на всех незарегистрированных мобильных телефонах, планшетах и прочих электронных устройствах.

Для того, чтобы облегчить поиск потерянных телефонов, а также для помощи в расследовании преступлений, до конца текущего года жителям Казахстана необходимо зарегистрировать свои мобильные устройства на собственный ИИН (индивидуальный идентификационный номер. - Прим. БЕЛТА).

Как сообщает капитан полиции Департамента внутренних дел Казахстана Данияр Кусаманов, в законе о противодействии экстремизму и терроризму закреплена обязательная регистрация идентификационных кодов (IMEI) телефонов. Как показала практика, сам по себе идентификатор устройства не позволяет определить владельца. В связи с этим возникла необходимость регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов.

Для того, чтобы зарегистрировать IMEI-код мобильного устройства, не обязательно посещать абонентские отделы операторов сотовой связи. Можно сделать это посредством автоматической системы обслуживания.-0-