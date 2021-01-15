В Китае астрономы сформировали гигантскую двухмерную карту Вселенной

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная исследовательская группа выпустила гигантскую двухмерную карту Вселенной, сообщили в четверг в Национальной астрономической обсерватории Китая при Академии наук Китая, передает Синьхуа.

Около 200 исследователей из разных проектов в течение 6 лет наблюдали галактики и анализировали полученные данные. В итоге они соединили наблюдаемые изображения и сформировали гигантскую двухмерную карту Вселенной. Это исследование открыло путь к предстоящему спектроскопическому обзору темной энергии нового поколения.

Созданная карта покрывает около половины неба, включает в себя в цифровом виде более 10 трлн пикселей и содержит около 2 млрд небесных тел.

Измеряя крупномасштабные красные смещения галактик, которые обычно считаются доказательством расширения космоса, астрономы могут описать трехмерное размещение космических материалов и показать, как темная энергия влияет на расширение Вселенной.-0-