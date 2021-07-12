В Китае собрали первый урожай "космического" риса

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае собрали первую партию "космического риса", выращенного из семян, которые были отправлены на Луну, сообщает Bloomberg.

Урожай выращен из 40 г семян, которые были отправлены в космос на аппарате "Чанъэ-5" и вернулись на Землю в ноябре 2020 года. Китайские ученые надеются, что после воздействия космической радиации и невесомости некоторые семена могут мутировать и давать более высокие урожаи при повторной посадке на Земле. Это дополнительно поможет создать новые сорта растений и обеспечить продовольственную безопасность страны.

Китай отправляет в космос семена риса и других культур c 1987 года. Более 200 разновидностей космических растений, включая хлопок и томаты, уже одобрены для последующих посадок. В 2018 году общая площадь плантаций космических культур в Китае составила более 2,4 млн га.

По данным Global Times со ссылкой на представителя исследовательского центра космической селекции, может пройти от трех до четырех лет, прежде чем космический рис появится на рынке.-0-