В Китае создали виртуальную АЭС для оценки безопасности ядерно-энергетических систем

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские специалисты разработали виртуальную атомную электростанцию - программный комплекс для оценки безопасности и эффективности ядерно-энергетических систем, сообщает агентство Синьхуа.

Усовершенствованное цифровое моделирование позволяет максимально точно воспроизвести сложные физические процессы и оценить состояние и характеристики безопасности ядерно-энергетических систем, подчеркнули специалисты.

Новый программный комплекс создан сотрудниками Института технологий безопасности ядерной энергетики Академии наук Китая. Благодаря применению информационных технологий комплекс способен создать платформу для моделирования всей системы АЭС. Он может анализировать безопасность ядерных реакторов и состояние радиационной безопасности, их воздействие на окружающую среду, служить инструментом для проектирования и оценки ядерной безопасности, разработки системы оповещения об авариях и принятия решений в таких ситуациях.-0-