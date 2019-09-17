В Китае внедряют систему дистанционного распознавания человека по венам на руке

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчики из Китая представили технологию дистанционного распознавания людей по уникальному рисунку вен на руках. Исследователи предполагают, что в перспективе такое новшество сможет заменить QR-код и идентификацию по лицу, сообщает издание Zhongguo Xinwenwang.

Технология, основанная на искусственном интеллекте, называется AirWave. Разработка различает расположение крупных вен и капилляров, идентификация проходит после того, как человек взмахнет рукой.

Расположенные под кожей основные вены и капилляры уникальны и более сложны, чем система дорог в мегаполисе, цитирует Zhongguo Xinwenwang слова Се Цинлу, основателя компании-разработчика Melux. Цинлу подчеркивает, что такая технология позволяет с достоверностью определить одну руку из миллиарда других менее чем за три десятых секунды.

Новая технология уже внедряется в некоторых кафе и отдельных общественных зонах правительственных учреждений в южной китайской провинции Гуандун. Пока компания-разработчик ведет переговоры с местным метрополитеном, чтобы применять технологию в подземном транспорте.-0-