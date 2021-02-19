В космос хотят впервые отправить людей с ограниченными возможностями

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское космическое агентство (ESA) объявило о наборе кандидатов для новой программы подготовки астронавтов для полетов к Международной космической станции. По этой программе впервые с начала освоения космоса планируется отобрать по меньшей мере одного кандидата с ограниченными физическими возможностями, сообщает русская служба ВВС.

За последние 40 с лишним лет ESA проводило отбор астронавтов лишь трижды. Нынешний будет первым за последние 10 лет.

На сайте агентства уточняется, что желающие смогут отправить заявку уже в марте.

Кандидаты должны иметь гражданство страны, входящей в список государств - членов космического агентства, а также как минимум степень магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики, информатики или квалификацию летчика-испытателя. Кроме того, нужно свободно владеть английским языком и знать еще один. Русскому языку, который используется на МКС, будут обучать при подготовке к полетам. Все требования можно прочитать на сайте агентства.

Поиск потенциального астронавта с ограниченными возможностями будет проходить совместно с основным набором. В отборе будет участвовать Международный паралимпийский комитет.

Директор программы по робототехнике и пилотируемым космическим полетам ESA Дэвид Паркер пояснил для ВВС, что выбранный кандидат будет заниматься научными исследованиями и участвовать в обычной работе МКС. С учетом этого допускаются не все физические ограничения. На полет в космос смогут претендовать люди низкого роста (130 см и ниже), кандидаты с дефектами ног, включая отсутствие одной или обеих ног, отсутствием стопы или с разной длиной ног. Авторы проекта надеются со временем расширить список потенциальных претендентов.

Прошедшие отбор кандидаты сначала примут участие в специальном проекте, чтобы определить дополнительные меры безопасности и технической поддержки для людей с ограниченными возможностями во время полетов.-0-