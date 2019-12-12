В Мексике жилые дома стали печатать на 3D-принтере

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителям штата Табаско на юго-востоке Мексики построили высокотехнологичные дома, напечатанные на 3D-принтере. Производством занималась компания New Story, сообщает New Atlas.
В стране планируют построить 50 домов, напечатанных на 3D-принтере. Жилье возведут для тех семей, которые живут в крайне неблагоприятных условиях.
Выплачивать стоимость жилья новоселы будут семь лет. Стоимость 3D-дома - около $1,7 тыс.
На печать одного дома уходят сутки, потом его необходимо собрать. Принтер пока не умеет производить двери, окна и крышу. Инженеры компании отмечают, что внутренняя отделка их современным домам не нужна.
Здания оборудованы водопроводной системой и электроснабжением. Утверждается, что 3D-дома сейсмически устойчивы.-0-