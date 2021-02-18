В МГУ им.Кулешова планируют развивать новые направления исследований в области IT-технологий

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском государственном университете имени А.А.Кулешова планируется развитие новых направлений научных исследований в области IT-технологий и экономики. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с магистрантами, аспирантами и преподавателями университета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В университете также планируют сконцентрироваться на исследованиях в области электроники и фотоники, многофункциональных материалов и новых технологий. Кроме того, будут продолжены междисциплинарные исследования в области физико-химических основ получения и практического использования неорганических материалов, использования методов интеллектуального анализа данных и элементов искусственного интеллекта.

На встрече в МГУ имени А.А.Кулешова обсуждался широкий круг вопросов: от реализации концепции "Университет 3.0", подготовки кадров высшей квалификации, обновления материально-технической базы, выполнения аспирантами и магистрантами научно-технических и инновационных проектов до социально-экономических и общественно-политических тем. Александр Шумилин поделился впечатлениями от прошедшего недавно Всебелорусского народного собрания и рассказал о результатах и достижениях Беларуси в области научно-технического и инновационного развития, международного научно-технического сотрудничества. "В университете необходимо уделить первоочередное внимание вопросам совершенствования учебного процесса и вовлечения аспирантов, магистрантов и студентов в выполнение научно-исследовательских работ, результаты которых будут внедряться в производство и реальный сектор экономики", - подчеркнул председатель ГКНТ.

Официальная дата создания Могилевского учительского института - 1 июля 1913 года. В 1997 году после проведения государственной аккредитации институт был преобразован в Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова. В настоящее время он имеет три учебно-лабораторных корпуса, три учебно-спортивных комплекса, несколько музеев, лаборатории оперативной полиграфии, информационных технологий, учебного телевидения. Недавно в МГУ имени А.А.Кулешова была открыта новая специальность "социальные коммуникации", а в скором времени планируется открытие специальностей "управление информационными ресурсами" и "спортивно-педагогическая деятельность".-0-