В МВД активно внедряют ПО для отслеживания распространителей детской порнографии

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское программное обеспечение для отслеживания распространителей порнографии активно внедряется в специализированных подразделениях МВД. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Дмитрий Цаюн, передает корреспондент БЕЛТА.

Детская порнография активно распространяется в файлообменных сетях. Она является достаточно серьезным источником дохода организованных преступных групп. "В деятельности подразделений по противодействию торговле людьми МВД Беларуси проводится активное внедрение программного обеспечения, разработанного Центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей США. Оно предназначено для сбора и анализа открытой информации из файлообменных сетей с целью выявления тех, кто распространяет либо коллекционирует детскую порнографию", - сказал Дмитрий Цаюн. Название ПО - Child Protection System (CPS). Оно используется в 77 странах мира. По ходатайству МВД с недавнего времени программа была переведена разработчиками на белорусский язык.

Системой отслеживаются все ip-адреса тех, кто занимается оборотом детской порнографии. Схематически на карте Беларуси точками показаны места, где в данный момент происходит скачивание детской порнографии. "Это все отслеживается. Устанавливать же причастность таких людей к обороту детской порнографии - наша задача. И мы, получая ip-адреса, проводим соответствующие мероприятия и привлекаем к уголовной ответственности", - пояснил представитель МВД. Он также отметил, что на сегодня технические средства позволяют достоверно установить - была порнография скачана случайно, либо намеренно для просмотра и возможного распространения.

По словам правоохранителя в зоне .by нет сайтов, где происходило бы распространение детской порнографии. Основная часть ее содержится в так называемом даркнете, для поиска же ее используются различные программные продукты, имеющие возможность маскировки ip-адресов. При этом все чаще встречаются случаи использования детей в изготовлении порнографических материалов с помощью общения в соцсетях и мессенджерах. Там преступники применяют различные уловки, чтобы оставаться анонимными или маскироваться под других людей.

Ежегодно выявляются и привлекаются к уголовной ответственности несколько десятков распространителей детской порнографии в интернете. За 10 месяцев текущего года зарегистрированы 54 таких преступления. Всего же с 2009 года подразделениями МВД по противодействию торговле людьми выявлено 434 преступления, связанные с оборотом детской порнографии. Ее изготовлением занимаются иногда и родные детей. "Несколько лет назад нами задокументированы случаи, когда мама сама совершала насильственные действия в отношении детей и заказчику из Германии отправляла порнографические материалы", - заметил Дмитрий Цаюн. Начиная с 2005 года установлено 149 несовершеннолетних, которых использовали в съемках порнографии.-0-