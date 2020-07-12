В Нидерландах мост из отходов напечатают на 3D-принтере

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти нидерландского города Роттердама планируют установить новый мост, напечатанный на 3D-принтере из отходов, сообщает Евро-Пульс.

Его длина будет 6,5 метра, его возведут к концу 2020 года в парке Кралингсе Бос.

На месте существующего ныне деревянного, установленного в 1975 году. Специалисты рассчитывают, что новый мост прослужит до 2100 года.

Его оснастят специальными датчиками для сбора данных о состоянии объекта и передачи их на "цифрового двойника" постройки.

После окончания срока службы моста все его материалы можно будет снова переработать и использовать.-0-