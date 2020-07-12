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12 июля 2020, 23:59

В Нидерландах мост из отходов напечатают на 3D-принтере

Фото Евро-Пульс
Фото Евро-Пульс

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти нидерландского города Роттердама планируют установить новый мост, напечатанный на 3D-принтере из отходов, сообщает Евро-Пульс.

Его длина будет 6,5 метра, его возведут к концу 2020 года в парке Кралингсе Бос.

На месте существующего ныне деревянного, установленного в 1975 году. Специалисты рассчитывают, что новый мост прослужит до 2100 года.

Его оснастят специальными датчиками для сбора данных о состоянии объекта и передачи их на "цифрового двойника" постройки.

После окончания срока службы моста все его материалы можно будет снова переработать и использовать.-0-

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Нидерланды отходы экология
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