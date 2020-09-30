В работе Instagram произошли проблемы

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы в работе Instagram наблюдаются в США и некоторых странах Европы, а также в России. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Великобритании, Нидерландах, Германии, Польше и Италии.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 74%), 14% не могут размещать публикации, еще порядка 10% жалуются на трудности с просмотром сайта.-0-