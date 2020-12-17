В работе Telegram произошел глобальный сбой

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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе мессенджера Telegram 16 декабря произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Большая часть пользователей (90%) жаловались на невозможность подключения к сервису, а 9% – на невозможность отправлять сообщения.
Отмечается, что сбой произошел в Беларуси, Украине, России, Нидерландах, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Также есть проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.-0-