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17 мая 2021, 13:39

В России начнут выпускать очки для борьбы с бессонницей

Фото scienews.com
Фото scienews.com

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский концерн "Техмаш" планирует в следующем году начать выпуск специальных очков для регуляции циркадных режимов, позволяющих бороться с бессонницей и восстанавливать суточные биоритмы, сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию "Ростех".

Очки будут производиться на Самарском электромеханическом заводе концерна "Техмаш", серийное производство планируется начать со следующего года.

"Спектр света, излучаемый очками Blue Sky pro, аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов. Попадая на сетчатку глаза, он активирует работу клеток мозга, отвечающих за "внутренние часы". В результате организм переключается из ночного режима в дневной", - говорится в сообщении. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы.

Эффективность разработки доказана в ходе нейрофизиологических исследований. Использование очков в Заполярье обеспечило быструю адаптацию к условиям полярной ночи, отметили в "Ростехе".-0-

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