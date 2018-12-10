В России создали систему мониторинга опасной информации в соцсетях

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России разработана система мониторинга опасной информации, которая способна отслеживать потенциально девиантное поведение детей и подростков в соцсетях, сообщает ТАСС.

Новая система мониторинга, которая получила название "Георгий Победоносец", создана российской компанией "Сеуслаб". По словам разработчиков, о создании подобной системы задумались на фоне участившихся в последние годы случаев подростковой агрессии в учебных учреждениях. "В течение последних лет особую актуальность приобрела борьба с новыми вызовами цифрового мира. Я говорю о социально опасных субкультурах и явлениях, распространившихся в социальных медиа страны: скулшутинге, суицидальных играх, оккультных течениях и других деструкциях", - отметил руководитель проекта "Георгий Победоносец" Евгений Ашихмин.

Для борьбы с этими явлениями информационной среды компания разработала систему мониторинга "Георгий Победоносец". По мнению разработчиков, с ее помощью удастся сделать жизнь детей безопаснее. Уже известно, что "Георгий Победоносец" будет обладать искусственным интеллектом, а в его разработке применяют методы машинного обучения. Система сможет одновременно настраиваться и проводить мониторинг сразу нескольких тематик, например экстремизма, колумбайна, терроризма, призывов к суициду.

В работе над системой мониторинга принимали участие специалисты из разных регионов страны и эксперты из множества областей знаний, в том числе психологии и психиатрии. Программа интуитивно понятна и удобна в использовании.

Визуально новая система напоминает ленту новостей, как в социальных сетях, только вместо новостей она показывает потенциально опасный контент, отобранный в этих самых соцсетях. Затем система дает сигнал пользователю о деструктивной информации, формирует отчет за определенный период и передает его психологу - для дальнейшей обработки и принятия решения о ее опасности или безопасности.

Система не имеет доступа к закрытым страницам социальных сетей и осуществляет мониторинг только открытой информации.

Выпуск системы "Георгий Победоносец" "Сеуслаб" планирует весной 2019 года.-0-