В России заявили о росте числа фейков в YouTube, Instagram, Facebook и Twitter

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роскомнадзор зафиксировал рост количества фейков на иностранных интернет-платформах, в том числе на YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Участились случаи распространения иностранными интернет-площадками недостоверной информации - фейков", - сказано в сообщении. В том числе на площадке YouTube выявлено 278 ссылок на фейковые материалы, Instagram - 35, Facebook - 31, Twitter - 22.

Как отмечается, обращения к американским интернет-компаниям о прекращении цензуры российских СМИ игнорируются. В Роскомнадзоре уточнили, что YouTube, Facebook, Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ.

Предложения по ответным мерам на цензуру СМИ со стороны иностранных интернет-компаний направлены в Госдуму и Совет Федерации.-0-