В Сингапуре введен запрет на использование электросамокатов на тротуарах

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сингапура ввели запрет на использование электросамокатов на тротуарах города, сообщает СNN .

Новый закон вступил в силу 4 ноября текущего года. Такое решение было принято из-за растущего числа дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. До 31 декабря 2019 года нарушители будут получать предупреждения. А уже с 1 января 2020 года лица, передвигающиеся на электросамокатах на пешеходных дорожках, будут наказываться штрафом в размере около $1,5 тыс. или тюремным заключением на срок до трех месяцев.

Старший государственный министр транспорта Сингапура Лам Пин Мин заявил, что данный закон необходим для того, чтобы жители и туристы Сингапура могли чувствовать себя в безопасности в общественных местах. Также он добавил, что в среднем в месяц насчитывается около 370 нарушителей, которые не придерживаются правил безопасного использования электросамокатов.

В сентябре 2019 года в результате столкновения электросамоката и велосипеда в Сингапуре погибла 65-летняя женщина. Она скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы через несколько дней после аварии.

Запрет на использование электросамокатов на тротуарах уже был введен во Франции в июле этого года, там штрафы составляют около $150.-0-