В созвездии Дракона открыли рекордно яркую вспышку сверхновой

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрофизики зафиксировали самую яркую на данный момент вспышку сверхновой в далекой карликовой галактике в созвездии Дракона. Ее мощность была примерно в два раза выше, чем у предыдущего рекордсмена, вспышки SN 2006gy, сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature Astronomy.

Как пояснил один из авторов статьи астрофизик из Бирмингемского университета (Великобритания) Мэтт Николл, сила сверхновых сравнивается по двум шкалам - по общему количеству энергии, выделенной во время взрыва, а также тому, какая ее доля приходится на видимый свет. Для нормальных сверхновых этот параметр обычно не превышает 1%. "В случае со вспышкой SN2016aps он был примерно в пять раз выше нормы. Это событие выработало рекордно большое количество света", - цитирует ученого газета.

Накопив массив информации о разных типах сверхновых, современные ученые начали сомневаться в том, что они хорошо понимают физические принципы, которые управляют рождением таких вспышек. Обнаружение нескольких необычно ярких всплесков, выходящих далеко за рамки теоретических пределов яркости, только подогревает эти сомнения. И еще одну такую сверхновую-нарушителя всех норм открыли европейские и американские астрономы, анализируя данные, которые собирал автоматизированный телескоп Pan-STARRS в феврале и марте 2016 года во время наблюдений за созвездием Дракона.

Установка зафиксировала яркую вспышку света, которая возникла в одной из карликовых галактик. Свет от нее идет до Млечного Пути примерно 3 млрд лет. Расположение и спектр позволили астрономам сделать вывод, что это так называемая сверхновая типа IIn. Ее совокупная яркость была выше типичных значений для сверхновых примерно на три порядка.

Прародителем сверхновой, очевидно, была очень крупная звезда массой в 50-100 раз больше Солнца. Только гибель очень большой звезды могла породить столь большое количество энергии, которое выделила умирающая звезда и горячие облака газа на ее месте в следующие два года после обнаружения SN2016aps, считают авторы статьи.-0-