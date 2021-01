В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Google Play

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава американской организации Coalition for a Safer Web и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг подал в суд на корпорацию Alphabet Inc., требуя от нее удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам Марка Гинсберга, Telegram способствует распространению насилия, экстремизма и антисемитизма. После убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джозефа Байдена Telegram использовался для угроз, поощрения расизма и координации насилия, утверждает Марк Гинсберг.

Он также отметил, что после беспорядков у Капитолия 6 января Google удалил сервис микроблогов Parler из своего магазина приложений, поскольку многие пользователи сервиса поддержали участников штурма. "Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента", - отмечается в иске Марка Гинсберга.

В иске также говорится, что Telegram служит платформой для продажи наркотических средств.

Основатель Telegram Павел Дуров на прошлой неделе заявил, что модераторы компании удалили сотни сообщений после бунта в Капитолии. Также он отметил, что призывы к насилию недопустимы.

Alphabet Inc. - холдинг, располагающийся в Калифорнии. Владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc., и самой Google Inc. в том числе.-0-