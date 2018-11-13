В Twitter появится функция редактирования твитов

13 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Микроблог Twitter добавит новую функцию в свой сервис. Эту информацию сообщает thenextweb.com.

Известно, что новой функцией станет возможность редактировать отправленные твиты. Так, если пользователь заметил опечатку в твоем посте, он сможет исправить ее с помощью новой возможности. Сообщается, что функция появится в ближайшее время.

Двадцать девятого октября глава социальной сети объявил о планах компании по отмене кнопки "Мне нравится". Эту будет сделано для повышения качества обсуждения на сервисе.-0-