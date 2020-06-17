В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис Twitter 17 июня сообщил о появлении функции записи голосовых сообщений, передает ТАСС.

"Вы можете разместить сообщение в Twitter. Но теперь вы можете разместить в Twitter ваш голос. Начиная с сегодняшнего дня на платформе iOS, вы можете записывать и размещать аудиотвиты", - цитирует ТАСС сообщение сервиса.

Как поясняется на сайте соцсети, продолжительность голосового сообщения может достигать 140 секунд. Если пользователь не уложится в этот лимит, то его запись будет разбита на несколько голосовых сообщений.

Отмечается, что постепенно возможность записывать голосовые сообщения появится и на других платформах.-0-