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25 сентября 2020, 12:40

В Украине пользователей "ВКонтакте" будут ставить на учет в полиции

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" возьмут на учет полиции. При этом правоохранители будут расследовать факты распространения контента в запрещенной в Украине соцсети. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина.

Данилов напомнил, что, согласно украинскому законодательству о санкциях, "ВКонтакте" не имеет права работать на территории Украины. Кроме того, он обратил внимание, что украинские пользователи должны понимать всю ответственность за использование этой соцсети. "На пользователях, которые пользуются этими ресурсами, должна быть ответственность за то, для чего они это делают, - подчеркнул Алексей Данилов. - Дело в том, что, согласно той системе, которая начинает работать, все пользователи должны будут находиться на учете. Если они и далее будут распространять этот российский контент на территории государства, они будут получать блок и иметь дело с нашей полицией".

Ранее сообщалось, что в Украине заработало заблокированное в связи с санкциями мобильное приложение "ВКонтакте", которое дает доступ в социальную сеть без VPN. Министерство культуры страны уже заявило, что попросит Apple и Google ограничить возможность загрузки приложения для пользователей из Украины. В СНБО уверены, что разблокировка работы этой социальной сети перед местными выборами призвана собирать данные о пользователях и распространять фейки и манипуляции.

Решением СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенным в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 г. №133, были применены санкции против российских социальных сетей и ряда других интернет-ресурсов сроком на три года. В частности, украинским интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социально ориентированным ресурсам "ВКонтакте" и "Одноклассники". Решением СНБО от 14 мая 2020 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенным в действие указом президента Украины от 14 мая 2020 г. №184, эти санкции продлены до 2023 года.-0-

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