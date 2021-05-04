В университете МЧС разработан макет тренажера на основе виртуальной реальности

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университете гражданской защиты МЧС разработали экспериментальный макет тренажера на основе виртуальной реальности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Экспериментальный макет тренажера, имитирующий эффекты физических воздействий в условиях виртуальной реальности, разработали в Университете гражданской защиты МЧС. Это совместный проект Министерства по чрезвычайным ситуациям, университета МЧС и офиса Программы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси (ПРООН)", - рассказали в ведомстве.

За основу был взят программно-аппаратный комплекс Teslasuit и средства виртуальной реальности, безвозмездно переданные спасательному вузу в качестве иностранной помощи офисом ПРООН.

Фото mchs.gov.by

Специально для него специалистами Университета гражданской защиты МЧС разработано программное обеспечение, включающее в себя обработку обратной тактильной связи, звуковое сопровождение, виртуальное наполнение обучающих локаций и окружающей среды, а также интерфейс управления экспериментальным макетом тренажера для операторов (преподавателей). Разработаны алгоритмы отслеживания и оценки действий обучающихся со сбором персональной статистики тренировки с последующим ее сохранением в базу данных программно-аппаратного комплекса.

Созданный симулятор позволит обучающимся не только находиться в виртуальной среде, но и взаимодействовать с ней естественным образом, получая обратную тактильную связь (например, имитация прикосновений, ударов, поражения электрическим током, теплового воздействия). На тренировке обучающийся испытывает все нагрузки, но не подвергается опасности физического поражения.

Тренажер позволит закрепить практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, которые крайне сложно симулировать в реальности.-0-