В "Великом камне" будут разрабатывать беспилотные автомобили

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" будут разрабатывать беспилотные автомобили, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

"Компания по развитию индустриального парка заключила соглашение с ООО "Международная технологическая компания "Интеллектуальное оборудование" о создании в "Великом камне" опытного центра разработки беспилотных автомобилей. Согласно подписанному документу, китайское предприятие будет проводить исследования и разработки беспилотных автомобилей", - сообщается на сайте парка.

Работу над проектом планируется начать в мае.

Компания "Интеллектуальное оборудование" является одним из предприятий - резидентов "Великого камня". Сфера ее деятельности - исследования, разработка и испытания экологичных беспилотных транспортных средств на новых источниках энергии.

На начало января в "Великом камне" были зарегистрированы 60 резидентов из 15 стран, в том числе 33 - из КНР, 15 - с участием компаний из Австрии, Германии, Израиля, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, России, США, Швейцарии и Эстонии, 12 - инициированные белорусскими компаниями. Ожидается, что к концу года в парке будут зарегистрированы не менее 80 резидентов с объемом заявленных инвестиций $1,5 млрд.-0-