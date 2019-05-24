velcom | A1 запустил новую линейку "A1 Бизнес онлайн" с фиксированным интернетом для бизнеса

Компания velcom | A1 представила новую линейку тарифов "А1 Бизнес онлайн" с безлимитным доступом в интернет по технологии Ethernet на базе оптоволоконной сети. Теперь в зависимости от масштабов и потребностей своего бизнеса корпоративные клиенты компании могут выбрать соединение на скорости от 12 до 150 Мбит/с.
В линейку вошли 7 тарифных планов:
Приятным бонусом для пользователей новой линейки станет возможность получить в бесплатное пользование Wi-Fi-роутер. Для абонентов тарифных планов со скоростью соединения от 60 Мбит/с роутер будет оснащен SIM-картой с поддержкой 3G/4G, которая в случае необходимости гарантирует автоматический переход на резервный канал связи. Таким образом, абоненты могут быть уверены, что их работе ничего не помешает, а связь будет доступна 24/7.
Кроме того, пользователям новой линейки доступны дополнительные услуги. Среди них: IT-поддержка по оказанию технической помощи клиентам (как дистанционно, так и с выездом на место), а также возможность подключения домашних точек с предоставлением мобильного и фиксированного интернета вне офиса – для комфортной организации удаленной работы из дома.
Подключиться на тарифные планы линейки "А1 Бизнес онлайн" можно везде, где доступна Ethernet-сеть velcom | A1, то есть во всех крупных бизнес-центрах Минска и других городов республики.
Для новых абонентов линейки "А1 Бизнес онлайн", а также абонентов, подключающих дополнительные линии, действует акция: скидка 50% на абонентскую плату на первые 6 месяцев с момента подключения.
Узнать подробности, а также проверить техническую возможность подключения тарифов "Бизнес онлайн" можно по телефону справочно-информационной службы 150 (звонок бесплатный из любой сети).
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