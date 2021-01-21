Viber после жалоб белорусов заблокировал более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Viber после жалоб белорусов с начала года заблокировал более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Viber.

"В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества в отношении держателей банковских карт. В том числе злоумышленники используют популярные мессенджеры, чтобы связаться с клиентами различных банков. Только с начала года в Беларуси на стороне Viber было заблокировано более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества, на которые пожаловались белорусы", - сообщили в пресс-службе.

Чаще всего мошенники звонят пользователям с поддельных аккаунтов различных банков и представляются их сотрудниками (известны случаи, когда злоумышленники называли себя представителями Беларусбанка). При этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта в мессенджере идентично названию банка. В процессе общения злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт.

Компания Rakuten Viber напоминает, что категорически нельзя передавать собеседникам в мессенджерах данные своей карты (номер, срок действия, CVV-код), любой PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, пароль 3D Secure, SMS-пароль.

Ни в коем случае не стоит раскрывать данные банковской карты, кем бы ни представился ваш собеседник: сотрудником банка или представителем любых других организаций. В случае получения подобных звонков в мессенджерах стоит прекратить разговор и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте банка или на обратной стороне банковской карты.

Также можно отметить номер телефона мошенника как "спам" в Viber. Для этого надо открыть диалоговое окно с этим пользователем, так как отправителя нет в списке контактов, приложение сразу же предложит "добавить в контакты", отметить "это спам" или "заблокировать". Для блокировки пользователя можно выбрать "это спам" или "заблокировать": его аккаунт будет заблокирован в обоих случаях. При определенном количестве отметок пользователей о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, этот пользователь будет заблокирован в Viber и не сможет больше никого побеспокоить в мессенджере. Информацию о поддельном аккаунте можно передать в службу поддержки Viber.-0-