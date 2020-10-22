"Витязь" разработал умный телевизор на мультимедийной платформе российского "Яндекса"

22 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" разработало и приступает к производству умных телевизоров на мультимедийной платформе российского "Яндекса", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер акционерного общества Валерий Зайцев.

Основой созданного программного обеспечения для телевизоров "Витязь" стала мультимедийная платформа для SmartTV, которую крупнейшая российская интернет-компания разработала и запустила в апреле 2020 года на операционной системе Android. Сотрудничество стало возможным благодаря тому, что современная и качественная продукция под маркой "Витязь" хорошо зарекомендовала себя на российском рынке, в том числе большой популярностью у потребителей пользуются модели "Витязя" с поддержкой SmartTV, рассказал Валерий Зайцев.

Мультимедиа-платформа "Яндекса" в телевизорах "Витязь" позволяет смотреть эфирные каналы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе, включая голосовой помощник "Алиса". Обладатели телевизионных приемников с фирменным программным обеспечением могут смотреть и искать фильмы в онлайн-кинотеатрах, пользоваться YouTube, в том числе не переключаясь между разными источниками контента. С его помощью можно составлять подборки рекомендованных к просмотру фильмов и видео. Чтобы родители могли оградить детей от нежелательного контента, на платформе есть так называемый детский режим. Его активация позволяет заблокировать для малышей доступ, например, к фильмам и сериалам для зрителей старше определенного возраста. Для отключения режима требуется ввести защитный ПИН-код.

Сегодня ОАО "Витязь" является многопрофильным предприятием, осуществляет более 20 видов деятельности. Тем не менее выпуск телевизионной и медицинской техники продолжает занимать самый большой удельный вес в производственном портфеле акционерного общества. Парк телевизоров активно обновляется и расширяется в основном за счет моделей с большим экраном и разрешением Ultra HD или 4К. Этот стандарт становится все наиболее распространенным на рынке. В числе новинок 2020 года освоено производство линейки безрамочных LED-телевизоров модели 43LU1204, которая быстро завоевала популярность в России. С момента запуска продаж в сетях российских гипермаркетов бытовой техники и электроники продано около 10 тыс. единиц телевизоров данной модели.

По итогам 2019 года телевизоры "Витязь" уверенно входят в топ-10 самых продаваемых брендов на российском рынке. Удельный вес телевизионной техники в экспортных показателях предприятия превышает 85%. За 9 месяцев 2020 года произведено и реализовано более 210 тыс. телеприемников, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го. В том числе поставлено на внешние рынки около 200 тыс. штук. Экспорт "Витязя" в стоимостном выражении в 2020 году вырос более чем в 2,5 раза.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано со 100% долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" развивает выпуск телевизионной техники, медицинского оборудования, линейки современных электрозарядных станций для электромобилей и других высокотехнологичных изделий, а также оказывает широкий спектр производственных услуг. На предприятии трудится более 1 тыс. человек.-0-