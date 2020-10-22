"Витязь" разработал умный телевизор на мультимедийной платформе российского "Яндекса"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 22 октября 2020
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:59 Спрос на земельные участки в Брестской области в 5 раз превышает предложение Регионы
13:53 Экс-глава Еврокомиссии Романо Проди видит опасность в перманентности санкций В мире
13:48 В Гродно легковушка сбила пенсионерку на переходе Происшествия
13:46 ВОЗ обеспокоена ростом заболеваний COVID-19 в Нагорном Карабахе В мире
13:41 Нарышкин о Беларуси: сохранение стабильности - крайне важное условие для развития государства Политика
13:33 Минобороны продолжит оснащение авиации истребителями Су-30 СМ и вертолетами Ми-35 Общество
13:30 Авдонин: белорусы должны по максимуму использовать возможности дискуссионных площадок Общество
13:25 В Могилевском районе пешеход попал под колеса авто Происшествия
13:23 Нарышкин рассказал о подробностях встречи с Лукашенко Общество
13:18 Белорусский рубль на торгах 22 октября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:18 "Витязь" разработал умный телевизор на мультимедийной платформе российского "Яндекса" Технологии
13:14 Минтранс рассказал о приоритетах развития транспортного комплекса на 2021-2025 годы Общество
13:03 Евросоюз подготовил проект реформирования ВОЗ В мире
12:59 На минчанина возбуждено уголовное дело за выбитую из рук милиционера видеокамеру Происшествия
12:59 ГАИ усилила профилактику в школах перед осенними каникулами Общество
12:54 Водитель рейсового автобуса пытался ввезти из Литвы коммерческую партию одежды Происшествия
12:53 В Беларуси определили лучших специалистов по таможенному декларированию Общество
12:41 Более 350 белорусов лишились денег из-за мошенничества с подставным сайтом объявлений Происшествия
12:33 Беларусь ограничивает поставки скота из регионов Болгарии и Хорватии Экономика
12:27 Отслужившим в армии планируют предоставить дополнительные льготы Общество
12:20 Взрыв газопровода произошел в Таиланде, есть погибшие В мире
12:19 В Беларуси существует запрос на укрепление института семьи и традиционных ценностей - Ананич Общество
12:12 На М1 пешеход погиб под колесами грузовика Происшествия
12:09 В Гродно с поличным задержали наркодиллера-закладчика Происшествия
11:59 Восемь предприятий Гомельской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер 2019 года" Экономика
11:56 В Чехии ухудшили прогноз по ВВП В мире
11:53 Беларусь намерена укреплять торговые связи с турецким Измиром Экономика
11:52 "Мешков Брест" сыграет с гандболистами "Пика" в Лиге чемпионов Спорт
11:52 Центр тактической медицины планируется создать в БГМУ Общество
11:47 Международная выставка зоотоваров и услуг переносится на весну 2021 года Афиша
Все новости
Все новости
Технологии
22 октября 2020, 13:18

"Витязь" разработал умный телевизор на мультимедийной платформе российского "Яндекса"

Фото из архива
Фото из архива

22 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" разработало и приступает к производству умных телевизоров на мультимедийной платформе российского "Яндекса", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер акционерного общества Валерий Зайцев.

Основой созданного программного обеспечения для телевизоров "Витязь" стала мультимедийная платформа для SmartTV, которую крупнейшая российская интернет-компания разработала и запустила в апреле 2020 года на операционной системе Android. Сотрудничество стало возможным благодаря тому, что современная и качественная продукция под маркой "Витязь" хорошо зарекомендовала себя на российском рынке, в том числе большой популярностью у потребителей пользуются модели "Витязя" с поддержкой SmartTV, рассказал Валерий Зайцев.

Мультимедиа-платформа "Яндекса" в телевизорах "Витязь" позволяет смотреть эфирные каналы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе, включая голосовой помощник "Алиса". Обладатели телевизионных приемников с фирменным программным обеспечением могут смотреть и искать фильмы в онлайн-кинотеатрах, пользоваться YouTube, в том числе не переключаясь между разными источниками контента. С его помощью можно составлять подборки рекомендованных к просмотру фильмов и видео. Чтобы родители могли оградить детей от нежелательного контента, на платформе есть так называемый детский режим. Его активация позволяет заблокировать для малышей доступ, например, к фильмам и сериалам для зрителей старше определенного возраста. Для отключения режима требуется ввести защитный ПИН-код.

Сегодня ОАО "Витязь" является многопрофильным предприятием, осуществляет более 20 видов деятельности. Тем не менее выпуск телевизионной и медицинской техники продолжает занимать самый большой удельный вес в производственном портфеле акционерного общества. Парк телевизоров активно обновляется и расширяется в основном за счет моделей с большим экраном и разрешением Ultra HD или 4К. Этот стандарт становится все наиболее распространенным на рынке. В числе новинок 2020 года освоено производство линейки безрамочных LED-телевизоров модели 43LU1204, которая быстро завоевала популярность в России. С момента запуска продаж в сетях российских гипермаркетов бытовой техники и электроники продано около 10 тыс. единиц телевизоров данной модели.

По итогам 2019 года телевизоры "Витязь" уверенно входят в топ-10 самых продаваемых брендов на российском рынке. Удельный вес телевизионной техники в экспортных показателях предприятия превышает 85%. За 9 месяцев 2020 года произведено и реализовано более 210 тыс. телеприемников, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го. В том числе поставлено на внешние рынки около 200 тыс. штук. Экспорт "Витязя" в стоимостном выражении в 2020 году вырос более чем в 2,5 раза.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано со 100% долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" развивает выпуск телевизионной техники, медицинского оборудования, линейки современных электрозарядных станций для электромобилей и других высокотехнологичных изделий, а также оказывает широкий спектр производственных услуг. На предприятии трудится более 1 тыс. человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие разработки
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Технологии
Фото из архива МТС повысит тарифы на услуги связи с 1 ноября
Фото Роскосмоса Система подачи кислорода на российском сегменте МКС вышла из строя
Робот Bonirob для сельскохозяйственных работ. Фото Picture Alliance Новые технологии к 2025 году вытеснят 85 млн рабочих мест - эксперты
Фото из архива Ученые БГУ разработали технологию прогноза нефтеперспективных объектов
Фото AP Google будет отвечать перед властями США в суде
Фото из архива Лаборатория виртуальной и дополненной реальности создана в Витебском госуниверситете
Главное
Во время встречи Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки
Кочанова: мы готовы к взаимодействию с зарубежными партнерами на основе невмешательства во внутренние дела страны
Мобильные операторы снизят тарифы на роуминг в России с 1 ноября
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Торопитесь за квартирой в Минске – раскупают очень быстро! Рассрочка и кредит!
Топ-новости
Нарышкин: спецслужбы могут сделать многое для защиты России и Беларуси от периодически возникающих угроз
Минтранс рассказал о приоритетах развития транспортного комплекса на 2021-2025 годы
Авдонин: белорусы должны по максимуму использовать возможности дискуссионных площадок
Отслужившим в армии планируют предоставить дополнительные льготы
Порядок технадзора за строительством определен в Беларуси
Более 350 белорусов лишились денег из-за мошенничества с подставным сайтом объявлений
В Беларуси осталось убрать 2,2% площадей картофеля
Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси в выходные
В Беларуси существует запрос на укрепление института семьи и традиционных ценностей - Ананич
ГАИ усилила профилактику в школах перед осенними каникулами
Восемь предприятий Гомельской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер 2019 года"
В Пинске милиционеры спасли мужчину от суицида
МТС повысит тарифы на услуги связи с 1 ноября
В Беларуси определили лучших специалистов по таможенному декларированию
Четыре автомобиля повреждены в результате поджога возле здания прокуратуры в Солигорске
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.