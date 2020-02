Владелец Google разработал приложение для определения фейковых фото

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Alphabet Inc., принадлежащая владельцу Google Jigsaw, создала сервис, который позволит определять отредактированные фото в сети, сообщает издание The New York Times.

Бесплатный сервис получил название Assembler. В частности, проект заточен под то, чтобы на просторах интернета вести борьбу с дезинформацией. В приложении есть семь "датчиков", которые работают c самообучаемыми нейросетями. Вместе они способны определить: производились ли с фотом какие-либо изменения и манипуляции.

Проект был создан учеными из калифорнийского университета Беркли, университета Мэриленда, Неаполитанского университета (Италия) и Национального института стандартов и технологий США. Они создали приложение, которое может принести огромную пользу, например, крупным новостным агентствам.

Помимо всего прочего, компания планирует создать интерактивную платформу, где будут представлены самые крупные распространители дезинформации со всего мира. -0-