Во Франции появился автоматический робот-парковщик

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Stanley Robotics представила автоматического робота-парковщика, который протестировали в аэропорту Сент-Экзюпери в Лионе (Франция). Информация об этом размещена на сайте сайте самого аэропорта.

Роботу уже дали имя - Стэн. Он представляет собой плоскую колесную платформу, которая подъезжает под автомобиль, зажимает его колеса и ставит машину на свободное парковочное место.

"В мире больше нет роботов, обслуживающих парковки под открытым небом", - заявил сооснователь компании Клеман Буссар.

Стэн будет оказывать услуги для водителей, которые оставляют автомобили на длительный срок. Воспользоваться услугами робота можно при помощи мобильного телефона.

Отмечается, что благодаря тому, что робот-парковщик оснащен трехмерными сканерами, он расставляет автомобили компактнее, чем это делают водители. Таким образом, вместо 500 машин появится возможность припарковать две тысячи авто, а система парковки будет выдавать и принимать транспорт практически без задержек.-0-