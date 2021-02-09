Во Франции разработали устройство, позволяющее провести тест на COVID-19 с помощью смартфона

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Университета Лилля разработали устройство под названием Cordial, которое позволяет человеку самостоятельно провести тест на коронавирус с помощью мобильного телефона, сообщает радиостанция France Info.
Устройство напоминает по форме USB флеш-накопитель, который подключается в разъем мобильного телефона. В устройство вставляется одноразовая тестовая полоска, на которую нужно нанести несколько капель жидкости, взятой методом мазка из носа. Через 10 минут результат отображается на экране смартфона с графиком и цифровыми показателями.
Механизм работы устройства заключается в том, что коронавирус окружен спайк-протеинами, на которые и реагирует датчик. Как сообщила главный разработчик, профессор Сабин Шунериц, тесты дают 88% совпадений с отрицательными и положительными тестами ПЦР.
Сейчас ученые находятся в поиске спонсоров, которые помогут запустить устройство в промышленное производство. Пока на базе лаборатории они самостоятельно изготавливают примерно 1 тыс. в неделю.-0-