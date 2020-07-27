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27 июля 2020, 16:04

Выступление Го Пина (Guo Ping): раскрытие потенциала 5G для укрепления коммерческого успеха

Го Пин рассказывает о коммерческом успехе 5G на саммите Better World Summit 2020 года
Го Пин рассказывает о коммерческом успехе 5G на саммите Better World Summit 2020 года

Ключевым моментом является обеспечение синергии в пяти основных технологических областях.

[Шэньчжэнь, Китай, 27 июля 2020 г.] В день открытия первого саммита Better World Summit, ротируемый председатель Huawei Го Пин (Guo Ping) рассказал о том, как синергия между пятью основными технологическими областями поможет раскрыть весь потенциал 5G для достижения коммерческого успеха. К приглашенным докладчикам из China Telecom, Etisalat, MTN, GSMA и 3GPP/ETSI также присоединились несколько тысяч онлайн-зрителей из более чем 80 стран, чтобы изучить, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) могут способствовать новому экономическому росту как в настоящее время, так и в пост-пандемическом мире.

Совместные усилия по борьбе с пандемией с помощью технологий

Пандемия изменила наш ход жизни и работы и нанесла тяжелый удар по мировой экономике. К счастью, информционно-коммуникационные технологии предлагают определенный набор инструментов для оказания помощи в борьбе с COVID-19 по многим направлениям.

"Как компания, работающая в сфере ИКТ, мы несем ответственность за использование технологий, которые позволят сдержать и победить эту пандемию, - объясняет Го. – Вместе с нашими партнерами и клиентами, включая операторов и предприятия всех типов, мы можем использовать технологические решения для оказания положительного воздействия на наши сообщества. Опираясь на наш опыт работы в ранних очагах, мы разработали девять сценарных решений, которые используют ИКТ-технологии для борьбы с пандемией. Идет ли речь о развертывании больничной сети, дистанционном консультировании, онлайн-образовании или пересмотре функционирования государственных и коммерческих структур, мы делимся своим опытом и возможностями в стремлении остановить распространение вируса и перезапустить экономику".

Раскрытие полного потенциала 5G: синергия в пяти основных технологических областях

В мире уже более 90 миллионов пользователей 5G. «По мере того, как глобальное развертывание 5G подходит к своему завершению, нам необходимо усилить наше внимание к отраслевому применению», - комментирует Го. – Это поможет нам раскрыть весь потенциал 5G".

Бизнес-модель для 5G – это не просто обеспечение лучшей связи. Когда такие технологии, как 5G, вычисления, облачные решения и искусственный интеллект объединяются, они усиливают друг друга и открывают огромные возможности в пяти основных технологических областях: связь, искусственный интеллект, облачные решения, вычислительные системы и отраслевые приложения.

"Huawei отличается сильными сторонами в каждой из этих областей", –продолжает Го. – Мы можем сочетать их для создания сценарных решений, отвечающих уникальным потребностям наших клиентов и партнеров, что является ключом к раскрытию всего потенциала 5G и достижению коммерческого успеха".

Для коммерческого успеха 5G необходима совместная работа всей отрасли. Вертикальные отраслевые приложения могут быть воспроизведены в масштабе только при наличии унифицированных отраслевых стандартов и совместной экосистемы. "Двигаясь вперед, Huawei удвоит усилия по обеспечению наших партнеров необходимыми возможностями, - утверждает Го. – Мы будем продвигать совместные инновации и стимулировать рост для всех участников производственно-сбытовой цепочки".

Баланс краткосрочных и долгосрочных целей: точное развертывание для максимальной ценности

Как отмечает Го: "Учитывая нынешние экономические условия, операторам связи необходимо сосредоточиться как на краткосрочных, так и на долгосрочных целях. Более точное развертывание позволит им максимизировать ценность своих сетей". У Huawei есть три предложения на этот счет.

· Во-первых, операторы должны расставлять приоритеты в работе с пользователями и привлекать средства туда, где они больше всего нужны для максимизации ценности существующих сетей.

· Во-вторых, операторы должны максимально использовать существующие сети 4G и FTTx и интегрировать их с новыми сетями 5G посредством целостной координации и точного планирования.

· В-третьих, в планах развертывания 5G должны быть определены приоритеты "горячих точек" и ключевых отраслевых приложений.

Докладчики в день 1

Лю Гуйцин (Liu Guiqing), исполнительный вице-президент и исполнительный директор China Telecom, рассказал о том, как China Telecom интегрировала свои облачные решения и сети для эффективной поддержки цифрового экономического роста в ответ на практические ограничения, вызванные пандемией. Лю также сообщил о миссии оператора и стратегических мерах по поддержке инициативы Китая по созданию новой инфраструктуры и восстановлению экономики.

Хатем Баматраф (Hatem Bamatraf), технический директор компании Etisalat International, представил опыт компании Etisalat в использовании ИКТ для борьбы с пандемией и стимулирования экономического восстановления.

Бернис Сэмюэлс (Bernice Samuels), маркетинговый директор MTN, рассказала о том, как MTN ускорит процесс цифровой трансформации, чтобы в постпандемический период распространить преимущества возможностей связи для всех.

Алекс Синклер (Alex Sinclair), технический директор GSMA, поделился идеями о том, как ИКТ могут способствовать новому экономическому развитию.

Адриан Скрэйз (Adrian Scrase), глава 3GPP MCC и технический директор ETSI, подчеркнул, что открытая, прозрачная, равная и беспристрастная среда для сотрудничества в отрасли имеет решающее значение для установления единых стандартов и содействия общему успеху во всем мире.

Саммит Better World Summit транслируется в прямом эфире на китайском, английском, испанском, французском, русском, корейском, японском и арабском языках. Для получения более подробной информации нажмите здесь.

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