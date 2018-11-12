Wargaming выпустила военно-исторический фильм к 100-летию завершения Первой мировой войны

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В день 100-летия со дня окончания Первой мировой войны Wargaming представила онлайн-аудитории свой постановочный военно-исторический фильм "Атака мертвецов: Осовец", посвященный обороне крепости Осовец в 1915 году, сообщили БЕЛТА в минском офисе компании.

Онлайн-премьера фильма состоялась 11 ноября на официальном YouTube-канале World of Tanks. За сутки с момента релиза картина набрала более 200 тыс. просмотров. Офлайн-премьера фильма пройдет 14 ноября в Национальном историческом музее Беларуси в рамках торжественного открытия выставки "1918. Рождение нового мира". "Атака мертвецов: Осовец" станет постоянной частью мультимедийной экспозиции музея.

Короткометражная картина студии SerB Production рассказывает не о самом известном, но ярком эпизоде Первой мировой войны - героической контратаке российского гарнизона крепости Осовец после применения немцами химического оружия. "В создание этого короткометражного фильма мы вложили наш накопленный опыт в съемке исторического контента. Мы надеемся, что он поможет современному зрителю преодолеть барьер времени, отделяющий нас от испытаний, выпавших нашим предкам", - сказал глава издательского направления Wargaming в СНГ Андрей Муравьев.

Серьезность подхода Wargaming к исторической реконструкции не исчерпывается максимальной точностью воспроизведения вооружения и униформы российских и германских солдат и офицеров, отметили в компании. Картина крупным планом демонстрирует ужасы одного из самых разрушительных конфликтов в истории человечества.

"Мы высоко оцениваем работу Wargaming в области реконструкции и сохранения исторического наследия, - отметил заместитель директора Национального исторического музея Беларуси Александр Храмой. - Ценно, что новый фильм показывает не более знакомую "танкистам" вторую мировую, а первую, которая в Беларуси и других странах СНГ стала почти забытой. При том, что именно осмысление ее трагического опыта дало толчок к изменению мировоззрения людей, массовому осознанию порочности насилия и рождению современной Европы".

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4 тыс. сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах. Специальное подразделение компании Wargaming Mobile сосредоточено на издании мобильных игр и разработке собственных проектов.

В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.-0-