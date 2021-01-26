YouTube будет работать с правительствами стран над развитием платформы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеохостинг YouTube планирует продолжить в 2021 году сотрудничество с правительствами разных стран для решения проблем, которые связаны с соблюдением нормативно-правовых требований, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

"В прошлом году YouTube сотрудничал с правительствами разных стран по критически важным вопросам. Таким как предотвращение насильственного экстремизма и проведение на платформе скоординированных операций по распространению влияния. Такое партнерство было особенно важным, поскольку вместе мы помогали людям находить правдивую информацию во время пандемии", - говорится в сообщении. В 2021 году компания продолжит работать в этом направлении.

Кроме того, платформа планирует интеграцию инструментов для совершения покупок и создания контента на мобильных устройствах с помощью сервиса YouTube Shorts. Платформа будет поддерживать телевизоры, игровые приставки и улучшать голосовое управление.

Компания также поделилась итогами за 2020 год: за первый квартал 2020 года суммарное время просмотра роликов на YouTube в мире увеличилось на 25%, количество прямых трансляций в день выросло на 45%.-0-